El programa que conduce Magaly Medina reveló un audio del cantante salsero Antonio Cartagena, en que evidencia un presunto racismo contra los peruanos en el extranjero que asistieron a su presentación.

“Me llevaron, una m(...) todo, todo fue una porquería, la gente gritaba huevadas, la peruanada chola de Italia, de españa, todos los cholos de m (...) de Arequipa, de Ayacucho, de Tingo María, entonces, no está bien”, se le escucha decir.

Antonio Cartagena es racista

Tras los comentarios del salsero, Magaly Medina cuestionó que se expresa de una manera denigrante contra peruanos que pagan su dinero para ir a sus conciertos.

“Esa peruana chola que pagaba las entradas para que el productor te pague a ti, esos cholos que tú dices son los que pagaban para que tú y tu orquesta estuvieran ahí y pudieran llevarse un pan a la boca”, cuestionó.

Cabe recordar que la expareja de Antonio Cartagena lo acusa a no pagar la manutención de su pequeña hija. “¿Tú crees que tu hijita no come? Dale una moneda a tu hija, sinvergüenza", le dijo la mujer en la calle.

