Anyella Grados asegura que hubo un complot para quitarle la corona

La ex Miss Perú Anyella Grados se sometió al polígrafo de 'El Valor de la Verdad' y aseguró que hubo un complot para quitarle la corona tras el incidente que protagonizó en una discoteca.

"Que aquí hubo un complot, es demasiado evidente. ¿Quiénes están detrás de ello? No lo sé. Los indicios, uno no graba a una persona en ese estado, después no se los pasas a cualquier persona como si fuera cualquier video de tu amiga riéndose", expresó.

Asimismo, Anyella Grados dijo que la la Miss Teen 2018, Camila Canicoba, se reía mientras la grababa cuando estaba en estado de ebriedad.

"Es doloroso recordarlo. La cogida de cabello, yo creí que era por un tema de no ensuciarme, pero al ver el video ya sabía porqué era. No solamente lo hace de lejos, acerca la cámara a mi rostro para que se vea con exactitud, y se reía, mientras yo me levanto y veo que me está grabando", manifestó.

"Te lo juro que en ese momento jamás me lo imaginé. Luego el otro día, se lo digo a la persona que estaba encargada de nosotros, 'mira, ella me ha grabado, me ha tomado fotos'. Me dice: 'no te preocupes, imposible que pueda hacer algo al respecto, tal vez lo quiere para ella", agregó en 'El Valor de la Verdad'.