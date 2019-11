Ariana Grande fue salvada por su bailarín cuando estaba a punto de caer del escenario (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Ariana Grande tuvo mucha suerte durante una reciente presentación en Tampa, Florida, gracias a la rapidez de uno de sus bailarines, quien evitó que cayera del escenario.

Tal como se ve en las imágenes grabadas por una de las asistentes al concierto, Ariana Grande caminaba como si estuviera en una pasarela, hasta que empezó a tambalear.

Producto de este incidente, Ariana Grande estuvo a punto de caer del escenario. Sin embargo, el integrante del cuerpo de baile tuvo buenos reflejos y la sujetó.

Contrario a molestarse, Grande soltó una carcajada y continuó con su show, lo que fue celebrado por sus fans.

Respecto a la actualidad de Ariana Grande, hace poco utilizó su cuenta oficial de Instagram para contar que se encuentra delicada de salud.

Hola mis amores, así que todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último show de Londres. No sé cómo es posible, pero todavía me duele tanto la garganta y la cabeza. Sueno bien, pero tengo mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo, escribió en un largo mensaje que fue publicado en una historia.

Realmente no sé qué está pasando con mi cuerpo en este momento y necesito resolverlo, precisa en la publicación y añade que su situación podría llevarla a cancelar próximas presentaciones.