Ariana Grande pide a fans que no toquen indebidamente a sus amigos

Síguenos en Facebook

La cantante de "7 Rings", Ariana Grande, envió un peculiar mensaje a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Ella pidió que dejen de acosar a sus amigos, ya que estos no son figuras públicas.

"Recordatorio amigable. Tocas a las personas sin su consentimiento es acoso. Por favor, no pongan sus manos en mis fotógrafos, amigos o gente que no conocen. Esto no es divertido. Gracias", escribió.

De acuerdo con los cibernautas, las palabras de Ariana Grande responderían a que algunos de los asistentes a los conciertos de la cantante estadounidense habrían tenido tocamientos indebidos con personas allegadas a la artista.