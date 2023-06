Axel y su fórmula para continuar vigente: “La pasión y reinventarse sin perder la esencia”

Con más de dos décadas de trayectoria musical, Axel encontró la fórmula para mantenerse vigente en el transcurso de los años: No perder la pasión y la esencia como artista. El cantautor argentino es un referente en la balada y su música es testigo de las historias de amor de incontables parejas.

En conversación con Diario Correo, el baladista nos da su opinión sobre los nuevos géneros que encabezan las plataformas digitales, además, el entusiasmo que siente al reencontrarse con el público peruano el 23 de junio en el Teatro Canout. Las entradas pueden adquirirse en EntradasYa.

Con más de 20 años de trayectoria artística, ¿ha disminuido esa pasión al momento de componer a comparación de tus inicios?

Es mayor. El año pasado cuando estaba en ‘La Voz Colombia’ escribí una canción o también la que compuse ayer, y me encuentran llorando porque es una canción muy sensible. Eso me pone feliz porque soy un tipo apasionado y no pierdo eso por nada. La verdad es que si se me va la pasión algún día, dejo de hacer canciones.

Tus letras van dirigidas al amor, ¿sientes que su concepto ha cambiado en todos estos años?

El amor es una energía tan especial, una palabra tan cortita que encierra tantas cosas, tan universal que creo que tiene tantos sentidos. Cada persona siente el amor a su manera. Creo que en los últimos años el amor es una energía en movimiento y el mundo se mueve más rápido; parece que los días son más veloces. Siento que el amor acompaña ese ‘mood’ o sintonía, de repente es más difícil encontrarse con parejas que duran más de 20 años, pero no sé si está mal, ¿quién soy yo para decir lo que está mal o bien? Lo importante es que el amor siempre sea saludable y sanador, si lastima no es amor. El amor es algo fantástico que es tan difícil de manejar porque no lo haces con el intelecto, sino con el corazón.

En el 2017 hiciste un tema con Becky G cuando la música urbana aún no explotaba. Ahora es común que se fusión géneros entre trap, pop y otras tendencias urbanas, ¿qué opinas de esta movida?

Son géneros nuevos que aparecen y que se ponen muy de moda porque lo consumen la gente joven, ellos son los que marcan las tendencias muchas veces en el mundo. El que tiene tiempo de estar todo el día en las redes sociales es un adolescente, no soy yo o un papá, mamá o abuelo. En realidad hay música para todos, espacio para todos, hay mucha gente joven que le gusta escuchar baladas también. Me gustan los cruces, siento que son nutritivos y enriquecedores cuando son sanos, nada forzado o que tengan una cuota de morbo. Si hay una colaboración entre un baladista, trapero o reggaetonero, está buenísimo. Eso hace crecer a todos los artistas y el público siempre es el beneficiado porque termina teniendo más variedad de canciones para elegir .

¿No consideras que las baladas han perdido relevancia en la industria musical?

En cierto espacio. Suelo escuchar mucha música clásica, pongo Spotify y veo los oyentes que tiene Beethoven, uno imaginaría que nada, pero tiene como 10 millones de oyentes. Más que quizás un trapero o reggaetonero, Mozart lo mismo, en Spotify que es para un público de 50 años para abajo, más o menos. Hay 10 millones de personas que escuchan música clásica, considero que hay para todos. La radio pone lo que está de moda, puede ser que en ese contexto haya más espacio para lo urbano que para la balada, aunque mis canciones suenan en las radios de América, aún están presentes. Obviamente es una moda mucho más fuerte que lo ocupen ese tipo de géneros y está muy bien. Todo es cíclico, de repente vuelve el rock, el pop o la balada melódica.

¿Cuál es la fórmula para continuar siendo vigente?

Algo que dijiste al principio, la pasión es fundamental. Seguir poniendo la pasión en todo lo que uno hace y después reinventarse, sin perder la esencia de lo que uno es genuinamente.

Y respecto al show del próximo 23 de junio en el Teatro Canout, considero que será un concierto muy íntimo con tus fans. ¿Qué podrá encontrar el público? ¿Tendrás invitados?

Va a ser un concierto muy romántico e íntimo en un teatro hermoso, arreglado maravillosamente. Vamos a compartir un par de horas de una energía como si estuviéramos en mi hogar, mirándonos a ojos, sintiéndonos de cerca, tocándonos el corazón, pudiendo sentir las emociones de los otros, va a ser un show mágico.

¿Cómo te gustaría que el público te recuerde?

Como un cantautor que con palabras simples pudo transmitir con cosas profundas y tocando muchos corazones.