Azucena Calvay tras ser criticada por promocionar al Dr. Fong: “Tenemos libre albedrío”

Azucena Calvay fue duramente criticada luego de que se viralizara un video donde promociona los servicios del Dr. Fong, quien se encuentra en investigación por la muerte de la Muñequita Milly.

En redes sociales, el polémico cirujano compartió un video de la artista promocionando unas vitaminas. Luego, varios usuarios le hicieron fuertes comentarios hacia la cantante.

Tras la lluvia de críticas, Azucena Calvay se pronunció en redes sociales y aseguró que dicho video fue grabados dos meses antes del trágico fallecimiento de la joven intérprete.

“ Ya no daré ninguna declaración absolutamente a nadie. El video que han visto en los medios de comunicación es antiguo, yo no lo subí como muchos dicen. Eso fue hace dos meses. Por mi parte, todos tenemos un libre albedrío, ahora mucha gente opina sin saber. Por último, mis condolencias para los familiares. Dios los bendiga ”, dijo Calvay.

Comunicado de Azucena Calvay

A casi dos semanas de la muerte de la Muñequita Milly, el doctor Víctor Barriga Fong decidió activar sus redes sociales y compartió en video donde aparece Azucena Calvay contando su experiencia al aplicarse vitaminas para fortalecer el sistema inmune y elevar el voltaje regular.

“Hola gente hoy he venido a las instalaciones de Beau. He venido a inyectar el coctel de vitaminas y también el Ferinject que sirve para la hemoglobina para que aumente. Últimamente, me he sentido un poco cansada y eso es lo que conlleva el coctel de vitaminas para que estés A1 con las pilas full. Así que ya saben te lo dice tu amiga Azucena Calvay”, se le escucha a la artista.