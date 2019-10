Bad Bunny dio una charla sobre sus canciones en la Universidad de Harvard

Síguenos en Facebook

El cantante Bad Bunny ofreció hoy una charla en la Universidad de Harvard, en la que discutió la manera en que abre el espacio para el activismo y la protesta dentro de su música y sus presentaciones.

Según informaron los representantes de Benito Martínez, nombre verdadero del "Rey del trap latino", el artista boricua también abundó en la charla su carrera musical y su arte género-flexible, y su visión para crear espacios artísticos y socialmente inclusivos.

La inclusión ha sido un elemento fuerte en los videos musicales de Bad Bunny, conocido por éxitos como "Callaíta" y "Estamos bien", y por colaboraciones con reconocidos artistas de fama mundial, como Daddy Yankee, Drake y J Balvin, con quien lanzó un disco, "Oasis".

La charla de este viernes fue dirigida por la profesora Petra Rivera-Rideau, escritora del libro "Remixing Reggaeton: The Cultural Politics of Race in Puerto Rico", el cual estudia la historia política del reguetón en la isla caribeña.

El evento formó parte de la serie mensual "Uncut" de No Label, agencia creativa de enfoque primordial hacia el artista, que dirige espacios no tradicionales para que los artistas compartan sus ideas.

Habiendo trabajado con otros artistas, como Travis Scott, JID y Cousin Stizz para desarrollar temas desde la creatividad, hacia las reformas de justicia criminal, No Label se ha convertido en una clave esencial de la industria musical para proveer una plataforma que permita a los artistas sean ellos mismos.

Esta fue la segunda visita de Bad Bunny a un instituto académico en octubre.

La primera ocasión fue el día 10, cuando apareció por sorpresa en un instituto de la ciudad de Hialleah, en el condado Miami-Dade, para anunciar un programa de becas dirigido a estudiantes hispanos de bajos recursos, a los que recomendó no abandonar los estudios.

El famoso reguetonero emplazó a los 300 alumnos reunidos en el auditorio del instituto "a seguir estudiando y dar lo mejor de uno mismo para triunfar en la vida".

Mientras tanto, hace varios días, seguidores de Bad Bunny formaron un movimiento y crearon la etiqueta #BadBunnyNobeldeLiteratura a través de la red social de Twitter, en la que pidieron que el cantante reciba el Premio Nobel de Literatura.

Los seguidores de Bad Bunny destacan que las letras de sus canciones contienen una importante base filosófica, por lo que debería ser considerado para el Premio Nobel de Literatura, iniciativa en principio con carácter de broma.

Agencia EFE.