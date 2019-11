Bartola rechaza postular al Congreso: "Mil disculpas si he causado alguna expectativa"

La cantante de música criolla Adriana Esther Dávila Cossío, más conocida como Bartola, anunció a través de su cuenta de Facebook que declinó en postular al Congreso de la República en las elecciones del 26 de enero del 2020.

Según informó intérprete de 'Perdiste', el líder del partido político Vamos Perú, Juan Sotomayor, le propuso participar en las elecciones internas para tentar una curul en el Parlamento. La invitación le generó entusiasmo, pero decidió no postular por motivos personales.

"He recibido la invitación verbal del Sr. Juan Sotomayor a participar en la lista de congresistas a Lima - motivo que me generó entusiasmo de creer que puedo aportar proyectos en beneficio del país. Sin embargo, por motivos personales debo declinar a tan alto honor y agradecer la confianza que me honra esta convocatoria", escribió en la mencionada red social.

Bartola pidió disculpas a sus seguidores si se generó alguna expectativa de su postulación al Congreso y afirmó que seguirá contribuyendo a la difusión del patrimonio musical del Perú.

"Mil disculpas si he causado alguna expectativa - pero donde quiera que esté - seguiré apoyando con lo que sé hacer, que es difundir nuestro patrimonio musical - que es parte de nuestra cultura inmaterial. Muchas gracias", agregó.