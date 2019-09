Battles tocará en Lima el 9 de octubre

Síguenos en Facebook

Luego de crear Juice B Crypts (2019), el que será su más reciente disco, los integrantes de Battles dialogan sobre cómo interpretarán los temas en vivo. “Al entrar al estudio, somos completamente libres”, indica John Stanier, baterista de la banda neoyorquina que llegará a nuestro país este 9 de octubre por primera vez.

Sentarse a componer no es un trabajo para los participantes de este grupo. “Hay mucha gente que se toma en serio el hecho de hacer un disco. Nosotros entramos a divertirnos siempre”, explica Stanier, quien asevera que cada uno de sus trabajos refleja su locura.

Detestan los clichés, las etiquetas o los nombres raros. Son una de las bandas más representativas del math rock en la actualidad, pero sus canciones experimentan sobre cualquier estilo musical que se les resulte atractivo. “No hay una manera particular en como mantenemos nuestra música. Es como irte de un extremo al otro. Además, no queremos estar en control de todo lo que hacemos, sino no habría estos hermosos accidentes”, detalla el músico, que integra la agrupación junto a Ian Williams y Dave Konopka.

Influencias

Rock alternativo y progresivo, sonidos alternativos, electrónica, dance, jazz son algunos de los estilos que Battles toman para adaptarlos a lo que son sus composiciones. “Nuestras influencias vienen de forma muy distinta a otros grupos. No es que escuchemos algo y luego pensamos en tocarlo cuando estamos en el estudio. Es algo más orgánico. El sonido final de nuestra música es completamente distinto al que pensamos al inicio. Eso es lo hermoso de esta banda, lo inexplicable”, sostiene Stanier, quien ha grabado tres álbumes anteriores con la agrupación.

Etiquetas

Si algo le genera rechazo a esta banda son las etiquetas. Aunque son exponentes de un sonido alternativo, su experiencia musical va más allá. Están en contra de las etiquetas, pues consideran que también limitan los caminos que pueden tomar.

“Creo que siempre van a existir etiquetas, pero las personas ya se cansaron. Te pueden decir que haces hip hop, y te vas a otro extremo. Hay una reacción por cada generación que va evolucionando”, indica el baterista.