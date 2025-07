Pamela López acudió al set de “Amor y Fuego” para hablar de Christian Cueva y sobre cómo cumple de manera económica con sus tres pequeños. Asimismo, comentó que el futbolista solo se encarga de la pensión escolar y de la movilidad.

“ Sus pagos son muy desordenados. Lo único que paga fijo es el colegio, que son 8 mil soles, de tres menores. Luego no paga nada más, la movilidad creo que la paga él ”, declaró.

López dijo que Cueva canceló el seguro de vida de sus cuatro hijos y de ella, pero no le entregó el dinero. No obstante, volvió a adquirir un nuevo seguro de vida por una póliza menor.

“ Me enteré, tengo las pruebas, que él en octubre o agosto, vuelve adquirir un nuevo seguro de vida para mis hijos, una póliza de dos mil soles, chiquitita, entre los tres. Oh casualidad, la misma fecha su amante adquiere una póliza con la misma persona de Trujillo, quien nos afilió a nosotros... ¿eso no me puede causar indignación? “, expresó López enojada.

También mencionó que hasta la fecha ella le paga a la nana de sus pequeños, ya que no puede solventar los sueldos de dos.

“ El seguro lo adquirí yo, él (Christian Cueva) no podía pagar, mi mamá me prestó. Pagué 15 mil o 18 mil soles por todos, él me lo devolvió, para ser justos, pero se venció en marzo ”, sostuvo.