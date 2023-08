Belén Estévez genera consciencia al alimentar a perros abandonados: “Abran su corazón y adopten”

Tras su eliminación de ‘El Gran Chef Famosos’, Belén Estévez reapareció en sus redes sociales para mostrar su ayuda a varios animalitos en abandono.

La bailarina recorrió uno de los asentamientos humanos del distrito de Villa El Salvador y decidió alimentar a perritos abandonados de las calles.

“Me dio mucha felicidad ver esa foto y percibir una sonrisa en la carita del perrito, me emocioné demasiado. Te amo mucho angelito que sonríe. Los que me conocen saben que para mí todos los seres de este planeta tienen los mismos derechos y merecen de igual forma amor y respeto, desde una hormiga hasta un ser humano ”, se lee en las primeras líneas de su publicación de Instagram.

“ A comparación de las personas, los animales no tienen voz y por ello es que yo siempre estaré para defenderlos y luchar para que su paso por la tierra sea lo más agradable posible. Los humanos a veces somos muy crueles y estos seres indefensos no merecen venir al mundo para sufrir ”, añadió.

“ Muchos de ellos están con ganas de ser adoptados, por ello lo animo a abrir su corazón y adoptar un perro o gato sin casa. Anímate y cambia su vida ofreciéndoles el hogar que nunca han tenido ”, concluyó.