Tula Rodríguez se encuentra enfocada en su regreso a la televisión con la serie ‘Los Otros Concha’, sin embargo, sorprendió a varios de sus seguidores con un curioso mensaje, donde al parecer estaría enamorada.

Como se recuerda, la actriz no ha presentado a una nueva pareja, tras el fallecimiento de su esposo Javier Carmona.

En su cuenta de Instagram, la exvedette subió un video donde aparece cantando el tema ‘Nunca Cambies’ y dedicó un mensaje a todos los enamorados.

“ Qué bonito es cuando conocemos a alguien y nos ponemos bonitas... pero queremos ser otras. Si alguien no te quiere como eres o te quiere cambiar, sal de ahí hermana. Si eres loca, así te amó al inicio por qué te quiere cambiar ahora, si eres tranqui, sé como eres. Y el que viene a tu vida si no viene a sumar, no queremos paquete ”, aseguró.

Lucy Cabrera arremete contra Tula Rodríguez: Inventaba cosas y tenía ansias de titulares

Lucy Cabrera afirmó que no le gustaría volver a trabajar con Tula Rodríguez, pues considera que la exvedette no fue una buena compañera mientras estaban en el elenco de Jorge Benavides.

La actriz cómica arremetió contra la exconductora de TV y reveló que Tula generaba enemistades e inventaba peleas para ganar titulares en los medios de comunicación.

“Con Tula (no volvería a trabajar) porque en la época en la que trabajamos juntas en JB no fue buena compañera. Tenía una forma de ser bastante especial y quería hacerse amigas de los más ‘pesados’”, expresó Cabrera en ‘Café con la Chévez’.

“No me agradaba su forma de ser y empezó a inventar cosas. Dijo que había dos bandos, el de ella y el mío (...) Inventó que habíamos ido al programa de la ‘Movida’ y que casi nos agarramos a golpes, que nos habían tenido que separar. Eso fue mentira, simplemente tenía ansias de sobresalir, de titulares”, añadió.

