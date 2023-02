Beret: “Si mis letras permiten crear emociones sanas, considero que merece la pena escribirlas”.

La capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, se denomina ‘Resiliencia’, el título del nuevo disco de Beret. El cantante sevillano considera que este álbum es el más real porque la intensidad de sus letras nos lleva a una montaña rusa de emociones que en algún momento todos hemos vivido.

Este 14 de febrero, Beret acompañará a Sin Bandera, Andy y Lucas y Anna Carina en el festival ‘Amor bajo las estrellas’ que se llevará a cabo en el Estadio San Marcos, donde interpretará lo mejor de su repertorio.

¿Cómo fue el momento en el que decidiste dedicarte a la música?

Si te soy sincero, nunca pensé que iba a dedicarme a la música. Grababa a personas de mi barrio, especialmente canciones de rap porque me gustaba mucho el sonido; y fue cuando realmente cuando comencé a dar conciertos porque la gente lo pedía en internet y yo lo tenía como un pasatiempo. Sin embargo, la gente me lo pedía cada fin de semana y entonces me di cuenta que eso iba para algo serio.

¿Cuál consideras que es tu estilo musical?

Mi estilo musical abarca un poco de todo. He hecho baladas, reggae y canciones súper pop, creo que a la gente le gusta mi música más por lo que digo que por como lo digo.

¿Por qué decidiste titular a tu nuevo álbum ‘Resiliencia’?

Resiliencia es la propiedad que hace que los objetos vuelvan a ser uno mismo a pesar de las circunstancias. Es algo de lo que se habla hoy porque hay muchas personas que son resilientes y que a pesar de lo que han pasado, han vuelto a ser ellos mismos. En el proceso que he escrito el álbum me he considerado una persona resiliente.

¿Es un disco autobiográfico?

Completamente, en todas mis canciones hablo sobre mis experiencias propias.

La canción más especial del disco es la que le dedicas a tu hermana, ¿nos puedes contar sobre el proceso de composición de este tema?

La mitad de la canción la compuse el día que ella falleció y luego tuve que terminarla después de unos días. El tema habla de como personificar a mi hermana aunque ella no esté viva.

¿Cómo eliges tus colaboraciones musicales?

Realmente no elijo, con el paso del tiempo me di cuenta que va naciendo orgánicamente y las colaboraciones suelen tener un núcleo en común; es que esos artistas a pesar de que musicalmente quizás no tenga mucho sentido con la música que yo hago, tenemos un punto en común, social o de amistad, si eso existe también surge la colaboración. Creo que es algo más mágico que objetivo.

¿Crees que ‘Resiliencia’ es tu mejor trabajo hasta la fecha?

Sin duda, creo que es el mejor álbum que he hecho en mi vida.

¿En qué se diferencia tu música del resto?

Hay música que independientemente puede tratar de ritmos urbanos, reggae o pop; lo que diferencia es lo que se cuenta. La letra es la protagonista.

El 14 de febrero estarás en Lima junto a Andy y Lucas, Sin Bandera y Axel, ¿qué vibras te da el público peruano?

Los fans peruanos me parecen brutales, creo que llevan mucho tiempo esperándome. Subí hace poco el cartel del concierto en mis redes sociales y el público peruano está deseando que esté allí. Ya quiero verlos para alegrarlos con mi música.

¿Suelen decirte lo identificados que se sienten con las letras de tus canciones?

Constantemente. Algunos se tatúan la letra, hacen covers, coreografías, todos los días me cuentan historias diferentes.

Ha hablado de la salud mental, de sus problemas de ansiedad, ¿crees que es necesario hacerlo públicamente? ¿Normalizarlo?

Sin duda, cada vez que puedo lo normalizo y lo digo, seguro si hay personas que tienen algún problema con su salud mental, al escucharme, quizás puedan sentirse mejor,

La apología del machismo en algunas canciones de hoy está muy cuestionada, ¿qué opinas de esto?