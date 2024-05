Samantha Batallanos tuvo una entrevista con el podcast ‘Café con la Chévez’ y habló de la reunión que tuvo con Jonatha Maicelo luego de que lo denunciara por agresión física y psicológica.

“Sí, claro, es un capítulo cerrado. Ya limamos asperezas, pero los procesos continúan”, sostuvo la modelo.

Asimismo, Samantha aseguró que no sintió miedo cuando vio al boxeador.

“La verdad, no. Toda esa sensación, todas esas emociones que tuve en diciembre ya se habían disipado y ya solo queda la dependencia emocional, hay muchas cosas que uno tiene que atender de manera psicológica, con tratamiento, me falta esa parte”, añadió.

Además, la exMiss Perú dijo que consideraba a Maicelo como el ‘amor de su vida’ a pesar de los maltratos.

“ Hemos vivido un año 24/7, yo no me podía despegar de él. Para mí fue el hombre de mi vida, me enamoró a tal magnitud que no me quería despegar de él y viceversa ”, manifestó.