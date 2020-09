A través de su cuenta de Twitter, Beto Ortiz sorprendió a sus seguidores al confirmar que regresa a la TV peruana. El popular personaje de la farándula limeña compartió una foto donde se le ve firmando contrato con un canal de televisión que aún no ha revelado.

“Firmando contrato con un canal de TV después de 7 meses de sólido desempleo. Ahora te voy a poner a gozal”, se lee en el post de Beto.

¿VOLVERÁ A ATV?

Decenas de usuarios han respondió el tweed de Beto, por lo que aseguran que él regresaría a ATV, Recordemos que Ortiz tuvo un programa periodístico de lunes a viernes y, en estos meses de pandemia, se estuvo presentando con regularidad en Magaly ‘TV: La firme’

BETO ORTIZ Y SU DESEO DE SER PADRE

En entrevista con Magaly Medina, el periodista Beto Ortiz confesó que pensó en convertirse en padre. Según indicó el periodista, la idea surgió tras leer el mensaje que Pedro Suárez-Vértiz le dedicó en sus redes sociales.

“La verdad es que Pedro (Suárez-Vértiz) me samaqueó un poco con ese llamado. Creo que es algo a lo que me he negado siempre, probablemente porque desde mi condición de hijo único he disfrutado mucho de la soledad y la independencia que te da… Te podría decir que lo he pensado por primera vez en serio, después de haber leído a Pedro Suárez-Vértiz”, manifestó Beto Ortiz.