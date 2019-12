El conductor de ‘El valor de la verdad’, Beto Ortiz, fue consultado por las declaraciones que hizo el productor de Gisela Valcárcel sobre el rating de su programa frente al de la competencia, resaltando que el reality de la popular ‘Señito’ ha ganado más de 30 veces en la sintonía.

“Si hacemos la cuenta, yo compito con Gisela desde el año 2012 y le he ganado años completos. O sea, que si él quiere contar, que cuente desde el 2012 a ver cuántos programas ha ganado él y cuántos programas he ganado yo. No le va a salir a cuenta la contabilidad, mejor que no haga el inventario”, respondió Ortiz sobre el tema.

Sin embargo, el polémico conductor de televisión dejó en claro que el productor Armando Tafur siempre ha sido respetuoso con su trabajo cuando ellos han liderado el rating.

“Yo no lo voy a mandar a callar, él siempre ha sido respetuoso con nuestro programa y ha reconocido cuando le hemos ganado en buena lid y nosotros tenemos que hacer lo mismo”, agregó el periodista.