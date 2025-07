Renzo Spraggon sorprendió al revelar detalles sobre la relación que mantuvo en el pasado con Mónica Cabrejos. El argentino contó que comenzaron a salir tras coincidir en un proyecto artístico; sin embargo, la relación no tuvo un buen final.

“ Conocí a Mónica porque me contrataron para un monólogo que ella hacía ”, relató.

Según su versión, hubo una buena química entre ambos: “ Tuvimos buena onda, empezamos a salir ”

No obstante, la relación se tornó complicada cuando, según Renzo, Mónica habría reaccionado con celos tras una salida social: “ Pasó un tiempo y ella se puso celosa por una noche que salí con un grupo de amigos y chicas ”, manifestó el exchico reality, quien señaló que la exconductora de televisión se enojó con él por hacer pública esta información.

“ Creo que se enamoró de mí por cómo actuaba, yo me encariñé, pero no me enamoré. Si la encuentro, la saludo, no tengo problema ”, declaró a Trome.