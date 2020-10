Beto Ortiz regresa con todo a la televisión. Desde mañana a las 9:00 p.m. por Willax TV, el periodista promete seguir desmarcándose de algunos de sus colegas, a quienes les acuñó el rítmico sobrenombre de “guaripoleras” del Presidente. Garantiza con “Beto a Saber”, color y espíritu crítico a una movida época preelectoral.

“Creo que ha ocurrido un fenómeno extraño que no sé en qué otro momento de la historia reciente se haya producido: la fascinación, el enamoramiento de la prensa por un Presidente que hasta ahora no le veo el sex appeal. No sé qué los deslumbró tanto de Vizcarra, lo único parecido que recuerdo fue Valentín Paniagua”, dice el periodista.

El estadista buena gente..

Que venía a devolvernos la democracia y blablablá, pero en este caso no entiendo por qué tanto respaldo a un político con todas las mañas del conspirador, que claramente maquinó todo lo necesario para hacerse del poder, que no tiene manejos transparentes, traía historias turbias, y ha aprovechado la pandemia para limitar los derechos civiles y las libertades de la gente. Hemos aceptado todo de la manera más dócil porque hemos tenido miedo, y el miedo es un gran aliado de los dictadores.

Pero ya pasó el enamoramiento...

No entiendo cómo se anuló ese espíritu crítico durante meses y ahora recién nos está pasando la anestesia. Nos estamos despertando de la epidural.

¿Hábil, inteligente o ciudadano promedio? ¿Cómo calificarías al Presidente Vizcarra?

La verdad, todavía no le encuentro el brillo, quiero encontrarlo pero nada. Una cosa que detesto es la traición y toda esa metodología que él ha empleado para hacerse del poder, primero del ejecutivo y luego del poder absoluto eliminando a los adversarios y enemigos políticos. A muchos les parecerá un gran ajedrecista político, pero a mí me parece detestable porque ha abusado del poder para aniquilar no solamente a sus enemigos, también de paso a las instituciones.

Tan inteligente no parecer ser cómo para vincularse a un personaje como Richard Swing..

Hay un refrán que las abuelas decían siempre: ‘Dime con quién andas y te diré quién eres’. La verdad es que Vizcarra es una persona tan gris, tan opaca, que para poder destacar y para que nadie le haga sombra tiene que rodearse de gente más gris y más opaca que él. Una persona inteligente se rodea de personas más inteligentes, que saben lo que tú no, para poder conformar así un equipo eficaz.

¿Y crees que Cisneros miente cuando dice, por ejemplo, que le ordenó al presidente cerrar el Congreso?

Después de haber escuchado como lo trata su secretaria Karem Roca, no me sorprendería que las decisiones de Estado las haya tomado Richard Swing.

Todo el lío que se hubiera ahorrado si admitía que Cisneros era su amigo.

Porque es su naturaleza, enrevesada, retorcida, llena de dobleces y si escuchas la entrevista que le hizo Augusto Thordnike se nota eso. Necesitábamos alguien que lo saque al fresco y le pregunte las cosas sin paños tibios, Vizcarra casi nunca responde lo que le están preguntando. Todo el mundo se ha quedado como qué malcriado Thordnike, como si fuera un demérito serlo. Después de tantas entrevistas tibiecitas yo celebro que él haya sido malcriado, probablemente se le pasó la mano con el chiste de Canadá, solo eso.

¿El Presidente Vizcarra se merece la vacancia?

Yo creo que es como un paciente con enfermedad terminal que está esperando morirse. La verdad, que apliquen la eutanasia ahorita, o esperar hasta julio, no hace gran diferencia, pasar de manos de Vizcarra a las de Merino, es como escoger entre la sartén y el fuego.

De Guatemala a Guatepeor..

De verdad, cuál es la diferencia. Merino es el títere de alguien, no sabemos de quién, pero sabemos que alguien lo puso para que sea una marioneta. Ese señor no tiene personalidad, ningún aplomo, cuando lo escuchas hablar, cuando hace sus bromas idiotas. Te das cuenta que el personaje, al final es el mismo, más mediocre, más cacaseno, más gente sin preparación, sin el mínimo de materia gris.

