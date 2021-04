Apenas tiene 18 años, pero si hablamos de carrera actoral podemos decir que Brando Gallesi ya es un viejo conocido entre los actores peruanos. Antes de dar vida a Bryan en la telenovela “Dos hermanas” estuvo alejando de la pantalla chica pero no de la actuación. “Dejé la televisión justo con el equipo de Del barrio…, el último proyecto que hice en fue ‘Pulseras Rojas’ y, por entonces, tenía entre 12 o 13 años”, recuerda el joven actor.

Lejos de la televisión pero no de la actuación...

Es que comencé a hacer mucho teatro y también hice algunas películas. Los procesos que tiene mi personaje y que me parecen bravazos se estén desarrollando muy bien y a la gente le está gustando muchísimo. Realmente estoy muy muy feliz con mi personaje, aparte de poder tener trabajo en estas épocas tan complicadas.

¿Cómo empiezas en el tema artístico?

Cuando tenía casi 4 años, en “Habacilar” -hace mucho tiempo con Raúl Romero- había un bloque llamado ‘Pequeños Angelitos’ y era jurado ahí. Después me comenzaron a llamar para hacer cositas pequeñas como comerciales y cortos. Luego, a los 6 años me llegó una propuesta para hacer una miniserie.

¿Esa fue la primera vez que actuaste?

Participé en la miniserie sobre la vida de Eva Ayllon, fue algo chiquito porque duró un mes, terminó ese proyecto y me llamaron para la novela “Ana Cristina”, ese fue mi primer proyecto grande en televisión porque duró cerca de nueve meses.

Y tenía un elenco de actores muy conocidos…

¡Claro! Estaban Karina Jordan, de protagonista, Gisela Ponce de León, Javier Valdés, Carolina Cano. Fue increíble poder participar ahí, porque es un privilegio tener la oportunidad de trabajar con actores con tanta experiencia, tan capos, y también compartir tu experiencia con ellos.

¿Asumo que aprendiste bastante con ellos?

Y también fue una experiencia muy linda. De ahí hice mi primera obra de teatro, a los 9 años, en “El chico Oz” con Marco Zunino. Fue gigantesco y era mi primera vez subiéndome a un escenario, fue algo alucinante que nunca podré olvidar y que siempre voy a recordar con mucho cariño.

¿Debe haber un motivo especial?

Es que ahí también trabajé con actores gigantescos, no solo Marco también estaban Érika Villalobos, Miguel Álvarez, entre otros. A partir de ahí también comienzo a hacer más teatro, estuve en “Los locos Adams”, en “Full monty”, y mi último proyecto en el teatro fue “Billy Elliot” que fue un musical alucinante que trajeron al Perú y que era otro nivel.

Pese a tu notable juventud, podemos decir que ya tienes una interesante trayectoria.

Felizmente tuve la suerte de encontrar mi pasión desde muy chiquito, y aparte comencé con la música que hizo que yo entrara a este mundo artístico porque yo toco cajón y canto desde que tengo 2 años.

¿Tus genes artísticos vienen de familia?

Toda mi familia hace música criolla, nací en un ambiente artístico. Tener el apoyo de mis padres fue lo más importante, sobre todo en el tema del colegio que era muy complicado, porque yo hice todos mis años como cualquier chico en edad escolar.

Veo que tus intereses en la vida están totalmente encaminados…

En realidad me gusta hacer de todo, amo muchas cosas, fuera de la actuación y del mundo artístico. Por ejemplo, también he jugado fútbol y una vez me metí al Cantolao porque tenía un verano libre, y el primer campeonato que jugué lo gané, fuimos campeones nacionales en el 2017 y me estaban llamando de varios equipos para becarme.

Entonces, ¿aún no hay nada decidido sobre seguir con el arte?

Lo que quiero ahora es estudiar cinematografía de manera presencial, no me imagino estudiarla de manera virtual -la carrera es básicamente 20% teoría y 80% práctica-, inclusive del primer ciclo ya estás practicando, grabando, haciendo cosas, agarrando cámaras. Ojalá todo se concrete.

Brando Gallesi

Es un joven autodidacta que empieza su carrera artística desde los 4 años. Posteriormente llevó diversos talleres artísticos de música, canto y baile.