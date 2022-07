Brendan Fraser, el popular actor de los años 90, vuelve a Hollywood de la mano del aclamado cineasta Darren Aronofsky (“Cisne Negro” y “Réquiem por un sueño”), quien presentará su nueva película, “The Whale”, en la edición 79 del Festival de Cine de Venecia.

En el drama basado en una obra de Samuel D. Hunter, el actor de 53 años interpreta a un profesor de literatura con obesidad mórbida, que pesa 270 kilos (casi 600 libras) y vive recluido en su apartamento a las afueras de Mormon Countr, Idaho.

Aunque su papel en “The Whale” podría ser el más desafiante de su carrera, Brendan Fraser alcanzó la fama gracias a sus personajes en películas como “Encino Man”, “George of the Jungle” y “The Mummy”, y a que ejecutaba sus propias escenas de acción, lo que le provocó una lesión de columna, costillas rotas y traumatismos en las rodillas.

De hecho, estuvo a punto de morir en el rodaje “La Momia”, película de aventura de 1999, rodada, escrita y dirigida por Stephen Sommers, y protagonizada por Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Oded Fehr, Kevin J. O’Connor y Arnold Vosloo.

Brendan Fraser como Rick O'Connell en la secuela de "La momia", película que se estrenó en 2001 (Foto: Universal Pictures)

LA VEZ QUE BRENDAN FRASER CASI MUERE DURANTE LAS GRABACIONES DE “LA MOMIA”

Durante una entrevista con Entertainment Weekly en 2019 por el vigésimo aniversario de la primera entrega de la saga, Brendan Fraser contó que casi muere mientras interpretaba a Rick O’Connell. “Me ahogué por completo. Fue aterrador”, señaló.

El incidente sucedió mientras se rodaba la escena en la que O’Connell está a punto de ser colgado públicamente y Evie (Rachel Weisz) trata de negociar con el hombre que controla la prisión.

“Rick está colgando al final de la cuerda, y es un tipo tan duro que su cuello no se rompió. Hicimos la toma amplia, en la que el especialista descendía, tenía un arnés puesto y quedaba genial”, indicó el actor que también participará en la nueva versión de Batgirl protagonizada por Leslie Grace.

El problema surgió cuando rodaron el primer plano. “Había una horca de verdugo y una cuerda de cáñamo atada a una soga que se colocó alrededor de mi cuello. El especialista tomó la tensión de la cuerda y yo me levanté sobre las puntas de mis pies, luego supongo que él tomó la tensión de nuevo y, como no soy una bailarina, no podía apoyarme sobre la punta de mis pies”, rememora Brendan Fraser.

“Recuerdo haber visto cómo la cámara empezaba a girar, y luego era como un iris negro al final de una película muda. Era como bajar el volumen del estéreo de tu casa, como si la Estrella de la Muerte se apagara. Recuperé el conocimiento y uno de los técnicos de emergencias médicas estaba diciendo mi nombre”, agregó.

Por su parte, el director Stephen Sommers señaló al actor como el responsable del evento: “[Brendan] tiene toda la culpa. Aprieta la soga y luego, cuando estamos a punto de rodar, trata de hacer que parezca que realmente lo está estrangulando. Supongo que le pilló la arteria carótida, o lo que sea, y lo dejó inconsciente. Se lo hizo a sí mismo”.

En tanto, Brendan Fraser indicó: “Stephen necesitaba vender que Rick se estaba ahogando, así que, técnicamente sí, fue mi culpa, estaba siguiendo las instrucciones de mi director para venderlo”. Además, confirmó que esa escena forma parte de “La momia”: “Tengo que decir que lo que ves en la película es la toma que hicieron, que tuvieron que cortar porque momentos después yo estaba fuera de juego”.