Briela Cirilo confirmó su salida de Corazón Serrano después de tres años como integrante de la agrupación de cumbia sanjuanera. La cantante comunicó la decisión durante su última presentación con el grupo, realizada el último fin de semana en Trujillo.

El anuncio se produjo al cierre del concierto, luego de que el animador le dedicara un mensaje por su trayectoria en el conjunto. Cirilo agradeció a la familia Guerrero Neira, a sus compañeras, músicos, equipo técnico y seguidores por el respaldo recibido.

“Gracias a la familia Guerrero Neira por haberme dado la oportunidad y también por haberme permitido cumplir un sueño, que ha sido estar en grandes escenarios con personas que jamás voy a olvidar. Tengo muchísimos recuerdos al lado de mis amigas y también una profunda admiración por los grandes músicos que acompañan esta agrupación y por todo el equipo técnico, porque sin ellos no sería posible todo esto”, expresó.





¿Por qué Briela Cirilo dejó Corazón Serrano?

Tras conocerse su salida, en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre los motivos de su decisión. Algunas señalan que su contrato habría terminado y otras apuntan a un posible viaje a España para desarrollar nuevos proyectos, pero ninguna ha sido confirmada oficialmente.

La cantante también se dirigió a los seguidores de la agrupación antes de finalizar su presentación. “Agradecer a todo el público por acompañarme en las buenas y las malas y por hacerme sentir tan querida. Esta etapa me la llevo para siempre en un lugar especial de mi corazón. Muchas gracias, Corazón Serrano”, manifestó.

Cirilo ingresó a Corazón Serrano a finales de agosto de 2023, luego de formar parte de Son Tentación. Durante su permanencia, participó en las presentaciones del grupo y ahora deberá definir cuáles serán sus próximos proyectos profesionales.