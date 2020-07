La hermana de Britney Spears, Jamie Lynn, manifestó su incomodidad por los comentarios que recibió sobre la salud mental de su hermana. El hecho inició cuando usó su cuenta de Instagram para pedir mayor “empatía” por aquellos que luchan contra trastornos mentales.

La actriz compartió varios mensajes varios mensajes de Halsey, Nina Parker y más personajes en Twitter; si bien jamás dijo sus post estaban dedicado hacia la estrella de pop, muchos seguidores empezaron a cuestionar la publicación.

Por su lado, la recordada actriz de “Zoey 101″ pidió a las personas ser más empáticas con sus comentarios. “Si se enfrenta a una enfermedad mental o se preocupa por alguien que padece una enfermedad mental, entonces sabe lo importante que es respetar la situación con privacidad para la persona y la familia que trata de proteger a sus seres queridos, sin importar cómo se vea en público”, se lee en la descripción de Jamie Lynn en Instagram.

Ante su publicación Jamie Lynn empezó a ser cuestionada sobre si el mensaje también iba dedicado a la intérprete de “Toxic”. Por lo que la estadounidense empezó a responder.

Según recogió “Comments by Celebs”, Spears pidió respeto para su familia. “No tienes derecho a asumir nada sobre mi hermana, y no tengo derecho a hablar sobre su salud y asuntos personales. Ella es una mujer fuerte, ruda e imparable, y eso es lo único que es obvio”, se lee en su respuesta.

En otra respuesta publicada por Just Jared, la hermana menor de la estrella pop afirmó que no decidió responder para “aclarar una situación”, sino que prefiere no hablar de temas familiares. “Nunca hablaría solo para aclarar las cosas al público cuando sé que la persona a la que pertenece los comentarios no quiere que eso suceda”, sentenció.

Cabe resaltar que hace varias semanas, la misma Britney Spears pidió a sus seguidores ser más “compasivos” al momento de dejar sus comentarios en redes sociales. En sus imágenes suele compartir el camino espiritual que sigue para mantener su estabilidad emocional.

