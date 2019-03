Brunella Horna aclara si le hizo escena de celos a Richard Acuña por Ivana Yturbe (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Brunella Horna decidió pronunciarse sobre la supuesta escena de celos que le hizo a su pareja Richard Acuña por bailar con su amiga Ivana Yturbe.

“Yo cuando vi eso dije 'en qué momento me puse celosa'. Incluso, si siguen el video se van a dar cuenta que al final yo le doy un beso a Richard. Cómo me voy a molestar o poner celosa en el día de mi cumpleaños, después de todo lo que hizo Richard, la sorpresa, no olvídate", comentó la rubia modelo descartando que se haya puesto celosa.

Asimismo, Ivana Yturbe dejó en claro la gran amistad que tiene con la joven empresaria, en quien aseguró que confía ciegamente.

“No hay forma. Hay muy pocas personas en las que yo confío, los amigos son pocos y a Brunella la considero una de mis mejores amigas, la quiero muchísimo. Confío en Brunella a ciegas y ella en mí también. El ‘primo’ (Richard Acuña) sabe que lo quiero mucho, pero obviamente Brunella jamás se pondría celosa”, sostuvo la chica reality.