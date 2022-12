Brunella Horna y Richard Acuña postergan su boda. La conductora del programa “América Hoy” emitió un comunicado para explicar los motivos que la llevaron a suspender la celebración de su matrimonio.

Según explicó la presentadora de América TV, la fecha de su boda cambió por las protestas que se vienen realizando en el país.

“Cada día nos levantábamos contando los días para ser esposos. Pero no podemos ser ajenos con lo que está pasando en el país y decidimos postergar la fecha”, dijo al inicio de su comunicado.

“Los que me conocen se imaginarán como me encuentro por eso quiero agradecer a cada persona que me escribió con tanto cariño”, añadió.

Ante la noticia, distintas amistades de Brunella recurrieron a la sección comentarios de la red social Instagram para transmitirle tranquilidad.

Brunella Horna y Richard Acuña suspendieron boda. (Foto: @brunehorna).

Hoy 14 de diciembre, el ministro de defensa Luis Alberto Otárola declaró Estado de Emergencia en todo el país por 30 días calendario. En todo el Perú habrá restricciones para manejar las manifestaciones.