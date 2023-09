Brunella Torpoco vivió un incómodo momento cuando fue entrevistada en el programa “Hablemos de Belleza” trasmitido por el aire de Willax TV. Y es que la salsera quedó bastante desconcertada con una particular pregunta que le hicieron.

“¿Qué piensas de que algunas artistas salieron a decir que eres desafinada, como es el caso de Lucía de la Cruz?”, leyó la cantante en la dinámica.

Visiblemente incómoda, Brunella aseguró que respeta todos los comentarios y criticas sobre su trabajo. “No me gusta hablar sobre eso porque genera polémica, yo no estoy envuelta en esos líos... Tú me puedes preguntar lo que quieras, pero yo hacerme esa pregunta como que no va...”, dijo la artista antes de retirarse del set.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Torpoco utilizó su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores lo mal que se sintió en dicha entrevista.

“Ayer fue uno de esos días en el que el enemigo quiso burlarse de mí. Puso a gente mala para que se burlen de mí y hasta hacerme llorar... Pero Dios me hizo fuerte, así que me paré y me fui de ese lugar”, expresó mediante sus historias.

