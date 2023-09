Brunella Torpoco se pronuncia sobre la maternidad: “No estoy apurada”

Brunella Torpoco contó que le gustaría incursionar en la actuación, también contó que por el momento descarta convertirse en madre.

“Me gustaría actua, me gusta interpretar y hace poco me dieron la oportunidad de participar en teatro musical en una producción de Michelle Alexander, a quien le agradecí por tenerme en cuenta. Más adelante me gustaría incursionar más en el teatro y aprender mucho más ”, reveló la salsera.

Además, descarto rotundamente la idea de convertirse en madre en este momento de su vida, pues considera que le da mucho miedo dar a luz.

“ No es algo que lo tenga pensado, no estoy apurada en ser mamá. Si llega, pues bienvenido sea, Dios sabrá en que momento llegará. Igual, debo confesar que tengo mucho miedo, muchos nervios, he visto videos de cuando dan a luz y me ha afectado ”, expresó.

