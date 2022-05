El cantante de cumbia, Bryan Arámbulo dejó en claro que no es el divo de la cumbia, luego que recibiera múltiples críticas debido a que en una presentación en un mall de la capital fue escoltado hasta el escenario por gran cantidad de miembros de seguridad, lo curioso es que ningún fan lo seguía.

Por eso, Arámbula aclaró, en una extensa entrevista para el programa sabatino ‘Estás en todas’ que no es divo y que en su vida diaria no camina con seguridad.

“Yo (no soy) el divo de la cumbia. Yo no lo elegí. Al contrario, hay muchas de las personas que ellos mismos ponen (la seguridad), pero yo en particular no ando ni con perro, ni con gato al costado”, sostuvo Bryan Arámbula.

“Al contrario, los empresarios nos ponen la seguridad y ellos son los que manejan eso. A veces al empresario no le puedes decir ‘no’ porque te cierran las puertas”, explicó tras vivir esa experiencia de ser acompañado hasta el escenario por varios miembros de seguridad hace unos meses.

Aunque admitió que la fama le llegó de la noche a la mañana. Él sintió como si lo atropellaran, pero recalcó que, pese a todo, él es una persona muy “campechana”.

“Me atropelló (la fama), pero supertranquilo por esa parte con mis fans y cada una de las personas soy superchévere, con los que me conocen, supercampechano, nada con eso de la ‘botadera’”, aclaró.

