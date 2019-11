BTS arrasa en TikTok con videos de Halloween

Con motivo de Halloween, los chicos BTS aprovecharon la popularidad con la que cuentan en la aplicación TikTok y compartieron unos peculiares videos.

En estas grabaciones, los integrantes de la agrupación surcoreana utilizan algunos de los filtros a fin de que estos den cierta cuota de terror, pero sin descuidar su conocido humor.

En uno de los videos, Jungkook y J-Hope hacen los mismos movimientos, como si se tratara del efecto de reflejo de un espejo.

V y Jimin también aparecen en los videos de la cuenta de TikTok de BTS. Lo que más llama la atención de este material es que uno de ellos sale con un filtro de calavera.

Jimin?? This is my best Halloween ever!

