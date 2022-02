El concierto de BTS, denominado Permission to dance on stage en Seúl, llegará al Perú y otros países a través de una proyección en cines. Así lo confirmó la propia cuenta oficial del septeto de Corea del Sur.

De esta manera, este concierto será el segundo show presencial de BTS, luego de regresar a los escenarios en Los Ángeles, el año pasado.

Según se informó, se trata de tres fechas de show presencial, las cuales son el 10, 12 y 13 de marzo del 2022. Sin embargo, solo el segundo show será proyectado en cines y existen tres horarios habilitados para disfrutar del show.

Estas opciones son transmisión en vivo, proyección en vivo retardada y repetición. En el caso de Perú, solo estarán disponibles las opciones de Actuación en vivo con retraso (grabación del show en vivo, presentado más tarde para adaptarse a las zonas horarias locales) y Repetición, que será una segunda oportunidad para ver la función.

En ese sentido, los dos horarios que tiene para elegir ARMY de Perú son: 1.00 p. m. (actuación en vivo con retraso) y 5.00 p. m. (Repetición) del sábado 12 marzo.

¿Cómo adquirir las entradas para BTS, PTD on stage Seúl?

La agencia de BTS ha confirmado que la venta de las entradas en Perú estará habilitada desde el 22 de febrero a partir de las 10.00 a. m.

Cineplanet y Cinemark son los cines que ya han anunciado que contarán con la proyección del show del septeto surcoreano. Vale indicar que ambas cadenas de cines cuentan con aplicativos para realizar la compra de entradas.

Hasta el momento, no se conoce el precio de las entradas para disfrutar de la proyección de Permission to dance on stage Seúl.

Además de Perú, el concierto de Bangtan se proyectará en otros 15 países de Latinoamérica, estos son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Paraguay.

