Acompañado de su abogado, Cachay rechazó haber llegado a algún acuerdo con Julio Falla, el hombre que lo agredió en una presentación en Olmos. Asimismo, el comediante negó haberlo perdonado, tal como el agresor afirmó en redes sociales.

“ Estoy haciendo este video para hacer mi descargo acerca de un contenido que ha hecho el agresor de mi persona, en donde se manifiesta que somos amigos, que él se ha comunicado conmigo, que me ha llamado y lo he perdonado. Es totalmente mentira ”, expresó.

Cachay aclaró que los 5 mil soles que le entregó el agresor corresponden a un adelanto de la reparación civil.

“ En ningún momento me ha llamado, en ningún momento le he dicho: ‘te perdono’ y en ningún momento hemos arreglado (...) Todo es totalmente falso ”, agregó.

De acuerdo el comediante, cuenta con todas las pruebas necesarias para desmentir esa versión, ya que posee un documento firmado ante la Policía en el que se detalla en qué condiciones se realizó el depósito de dicho monto.

“ Él sale a hacer la transacción de dinero que me deposita a mi cuenta de 5 mil soles y salió de manera prepotente (...) él me depositó a cambio de la reparación civil como un adelanto ”, resaltó.

Finalmente, Cachay manifestó que sigue con vida de milagro y pidió a las autoridades que actúen conforme a la ley.

“Yo tengo que trabajar, he suspendido tres shows esta semana y tengo que ver cómo me recurséo. Me he salvado de la muerte”, finalizó.

Por su parte, el abogado del humorista enfatizó que los exámenes realizados por el médico legista evidencian que las lesiones de su patrocinado no fueron leves ni superficiales.

“Presenta lesiones traumáticas de origen contuso y requiere atención facultativa de cinco días e incapacidad médico-legal de 45 días, salvo complicaciones. “No existen lesiones leves o solo golpes”, señaló.