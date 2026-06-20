La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el servicio del Metropolitano presenta cambios temporales en algunas de sus rutas debido a las movilizaciones programadas en el Centro de Lima. La medida busca garantizar la circulación de las unidades y reducir riesgos para pasajeros y trabajadores del sistema de transporte.

A través de sus canales oficiales, la entidad comunicó que los usuarios deberán considerar estas variaciones al momento de planificar sus desplazamientos. Las modificaciones permanecerán vigentes mientras se desarrollen las concentraciones y actividades previstas en la zona.

#ATUInforma Debido a la presencia de manifestantes en la av. Alfonso Ugarte, en el Centro de Lima, los servicios regular B y expresos modifican su recorrido.



- Circularán por las avenidas Lampa y Emancipación.

- No tendrán parada en las estaciones ubicadas en dichas avenidas. pic.twitter.com/lnSViBIGh1 — Metropolitano (@Metropolitano_L) June 19, 2026

¿Qué servicios se verán afectados?

Según lo informado por el Metropolitano, los servicios regulares B y los expresos han sido redireccionados hacia vías alternas para evitar los puntos donde se registra presencia de manifestantes. Como parte de este plan, las unidades circularán por las avenidas Lampa y Emancipación.

Debido a este cambio operacional, algunas estaciones ubicadas en el área intervenida dejarán de recibir atención de manera temporal. La medida forma parte de las acciones preventivas adoptadas para mantener la continuidad del servicio.

Recomendaciones para los usuarios

La autoridad de transporte exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales sobre el estado del servicio. Asimismo, recomendó verificar posibles actualizaciones antes de iniciar cualquier viaje hacia el centro de la capital.

Las autoridades señalaron que podrían producirse ajustes adicionales dependiendo de la evolución de las movilizaciones. Por ello, se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones de tránsito en los sectores afectados.

La ATU indicó que realiza un seguimiento constante de la marcha junto a las entidades responsables de la seguridad y el orden público. El objetivo es evaluar las condiciones para el restablecimiento de los recorridos habituales.

Además, la entidad informó que las rutas habituales serán retomadas una vez que existan condiciones adecuadas para la circulación normal de las unidades. Mientras tanto, continuarán vigentes las disposiciones temporales implementadas en las zonas cercanas a las manifestaciones.