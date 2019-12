Caitlyn Jenner confesó que Khloé Kardashian no le habla desde hace varios años

Síguenos en Facebook

Caitlyn Jenner, padre de Kendall y Kylie Jenner, está concursando en el reality show “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!”, donde hizo una revelación respecto a la relación resquebrajada que tiene con su hijastra, Khloé Kardashian.

Caitlyn contó que el distanciamiento con Khloé se dio luego compartiera la noticia de su transición de género con los miembros del clan Kardashian, al cual se sometió hace más de cinco años.

Según reveló la celebridad en el reciente episodio del reality show, al primero que le contó sobre la situación fue a su hijo Brandon Jenner, y posteriormente con todos sus demás hijos, esto incluye a Kim, Khloé, y Kourtney Kardashian, quienes son sus hijastras.

“Se lo conté a todos mis hijos, uno a uno, pero Khloé, por alguna razón, se enfadó mucho conmigo y dejó de hablarme durante todo el proceso”, declaró la famosa, quien dijo en un intento de sincerarse, que han pasado cinco o seis años en los que no ha hablado con la socialité de 35 años.

"No sé qué pasó, es lo que puedo decir”, dijo Jenner, "Estábamos muy unidos. La crié desde que tenía cinco años, y no entiendo qué fue lo que le pasó por la cabeza para tomar la decisión de distanciarse”, añadió quien alguna vez fuera deportista olímpico.

Sin embargo, otros rumores entorno al distanciamiento de Caitlyn y Khloé relatan que esta Kardashian se alejó de su padrastro por las fuertes revelaciones que hizo de la intimidad de su familia y sobre todo de su mamá, Kris Jenner, en el polémico libro que escribió sobre su vida titulado “Los secretos de mi vida".