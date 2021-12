En una reciente entrevista con el programa “Estás en todas”, Carlos Alcántara brindó detalles de “El Refugio”, película española en la que participa y que se estrenará este 8 de diciembre. En medio de la conversación, el actor recordó el momento más emotivo que vivió en la TV.

“Cachín siempre te hemos visto en humor, pero te ha pasado algo que te haya movido en la pantalla”, cuestionó ‘Choca’ Mandros al actor.

Ante la consulta, el actor y productor peruano confesó que el momento más emocionante que vivió en televisión fue en 2010, cuando era jurado del programa de Gisela Valcárcel, y su hijo Gianfranco y su esposa Jossie Lindley aparecieron en la pista y bailaron a ritmo de “Achilipú”.

“En el Gran Show, esa es la única que recuerdo. No pude creer que estuvieran ahí. Mira, mi esposa es bailarina ya, pero no anda muy pegada al televisor, verla era wow. Pero ver a mi hijo Gianfranco, pucha que eso me emocionó porque yo lo conozco porque sé que ha sido difícil para él aprenderse los pasos y plantarse en el escenario”, comentó el actor.

Carlos Alcántara

Alcántara detalló que luego de la presentación en “Bailando por un sueño”, su esposa le confesó que su hijo Gianfranco estaba muy nervioso.

“El escenario de ‘El Gran Show’, el de esa época era ‘Bailando por un sueño’, tiene una cosa muy fuerte, te tumba o te levanta. Yo me emocioné tanto de saber que estaban los dos bailando, después comentando con mi esposa me enteré de que Gianfranco se puso nervioso, que estaba temblando”, reveló.

Finalmente, el artista peruano dijo que fue una de las sorpresas más lindas que ha recibido en la pantalla chica. “Me dieron una sorpresa muy linda. Fue un momento bastante emotivo, yo puedo hacer reír y todo, pero también soy un ser humano”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Netflix : ¿Qué hacen Carlos Alcántara, Maricarmen Marín y Melcochita con dueño de la plataforma?

Ejecutivo de Netflix anunció las próximas series originales peruanas null