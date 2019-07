​Carlos Álvarez parodió detención de Alejandro Toledo en los Estados Unidos (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El humorista Carlos Álvarez realizó un sketch en el que se le ve personificando al expresidente Alejandro Toledo, que este martes fue arrestado en los Estados Unidos con fines de extradición por el caso Odebrecht.

En la parodia, se observa a 'Alejandro Choledo' en una habitación oscura y muy preocupado por su actual situación.

"No soy el 'Cholo' Jacinto, soy 'Alejandro Choledo', no celebren mucho, voy a hablarlo todo. No será por mucho tiempo que esté en esta celda americana. Yo llego al Perú y hablaré todo", dice el exmandatario.

Incluso afirma que su 'hermano', el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya lo está ayudando en el proceso para obtener su libertad.

En otra parte de la imitación, el peculiar personaje indicó que lo que recibió de Odebrecht "era para mi vejez".

"¿Qué querían? ¿Que yo trabaje gratis? ¡Yo no voy a devolver un solo dolar!", señaló, entre otras bromas respecto a su detención.