Carlos Galdós sobre proyecto de 'ley inclusiva para madres': "La universidad no es guardería"

Síguenos en Facebook

El locutor de radio Carlos Galdós utilizó su programa para pronunciarse sobre la iniciativa propuesta por la congresista Indira Huilca, en representación de la bancada de Nuevo Perú, para que se les permita a las madres ingresar con sus bebés a sus centros de labores o estudios.

"La universidad no es guardería. O sea, yo estoy estudiando y tengo al costado a un bebé berreando, ¿cómo haríamos, se tendría que destinar un espacio, entonces la universidad se convierte en guardería? No sé, no lo sé la verdad", expresó Galdós mostrando su rechazo al proyecto de ley.

Pese a que leyó parte del fundamento jurídico que presenta la propuesta de la congresista Indira Huilca, Carlos Galdós continuó cuestionando el proyecto de ley N°4315/2018-CR, que "prohíbe la discriminación en razón de la maternidad y contra la infancia para el acceso a espacios de educación superior y laborales".

"Tengo un par de amigas que han sido madres muy jóvenes pero nunca se les pasó por la cabeza llevar a su bebé a la universidad porque entendían que osea vas a estudiar o a tener a tu hijo en brazos. No puedes hacer las dos cosas", sostuvo el también presentador de stand up comedy.