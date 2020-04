El conductor radial Carlos Galdós se quebró en vivo al mencionar los sacrificios que decidió para su vida, como la de no ver a sus hijos durante un mes aproximadamente, para no contagiarlos del nuevo coronavirus. Esto debido a que está expuesto cuando sale a la calle para llegar a dirigir su programa.

“A hechar mano nosotros mismos, afuera no hay nada gente, afuera todo está muy jodido. ¿Qué creen que yo no tengo ahorita ganas de llorar? Cuando me ven con el celular es porque estoy recibiendo noticias de ‘mier%&’ literalmente, al igual que tú seguro. Yo tampoco estoy viendo a mis hijos hace un mes. Si yo vivo peleándome con esto, me volvería loco”, dijo en Capital.

Galdos

Galdós indicó que la cuarentena también le ha permitido cambiar la mirada a su entorno, al reconocer a personas que pensaba que no estaban para él.

“Me estoy reconciliando con equis seres y ellos también conmigo y eso es bueno. Mi mirada de la vida está cambiando, me doy cuenta que no necesito tantas cosas. Creo que no estaría llegando a estas conclusiones si es que no le dedicara un tiempo a validar esto que siento, siento esto, me jode soberanamente, me parte el alma”, indicó.

"¿Qué creen que a mí no se me han muerto amigos, gente? ¡Carajo! Y desde ahí me concentro y siento. Tómate un tiempo para sentirlo y desde lo que sientes, transformar algo”, agregó.

