Es un misterio si “El Wasap de JB” continuará emitiéndose en Latina. Las voces que aducen que el espacio se mudará a ATV son cada vez más fuertes, pero desde el núcleo del programa desconocen dicha situación, o al menos eso aseguran.

El cómico Carlos Vílchez, protagonista del espacio, manifestó a Trome que no sabe si Jorge Benavides permanecerá en canal 2 tras su presunta no renovación con Latina.

“No sé nada, todavía tengo contrato hasta fin de mes, cuando llegue la fecha recién sabré. Estoy de vacaciones ahora y lo único que quiero es hacer mis cosas a tiempo”, aseguró.

Ante la pregunta sobre si seguirá siendo parte del programa “Noche de Patas”, Vílchez resaltó que esperará a que culmine su contrato para poder decidir sobre su futuro.

“Todavía tengo que esperar a que termine mi contrato. Si se va Jorge o no, no la tengo clara, no sé nada”, señaló.

El 2021 será un nuevo inicio para todos, eso lo sabe el actor, quien reveló que tiene entre sus planes abrir un canal en Youtube y realizar un “stand up”.

