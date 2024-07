Carlos Vílchez anunció que vuelve a los escenarios circenses con su icónico personaje “La Carlota” y otros dos más, encabezando el elenco del Circo de las Estrellas. Este espectáculo, ubicado en el Parque de las Leyendas en la puerta 8, promete ser una experiencia inolvidable para toda la familia.

Al respecto, Vílchez compartió su entusiasmo por este nuevo desafío. “Estoy contento de volver al circo y siendo la figura principal de un show familiar, que es tradicional en el país. En esta oportunidad voy a hacer tres personajes: ‘El Genio’, ‘La Carlota’ y el ‘Tío Vílchez’, donde voy a cantar y bailar”, enfatizó el humorista, quien agregó que las entradas ya están disponibles en Teleticket desde 15 soles.

El humorista también resaltó su rol dentro del elenco del circo donde habrá orquesta en vivo. “Soy el único peruano en el elenco de 38 artistas que estarán en escena en el Circo de las Estrellas, todos son extranjeros y hacen un show A1, yo estoy sorprendido con la calidad de sus actos”, dijo.

Vílchez señaló que la magia del circo ha sido una pasión de Vílchez desde su niñez, y regresar a este mundo es un sueño hecho realidad.

“Siempre me ha gustado el circo, desde niño soñaba con la magia que se vive bajo una carpa. He trabajado muchos años en el circo y ahora me siento emocionado por volver, y con la responsabilidad de entretener a grandes y chicos, pues es un show familiar producido por Julio Zevallos”, expresó con emoción.

Carlos Vílchez detalló lo que se espera de su participación en el espectáculo circense. “En el show ‘La Carlota’ va a hacer reír al público con sus bromas y frases; el ‘Tío Vílchez’ lo hará con los adultos, pero sin el doble sentido, y el ‘El Genio’ cumplirá tres deseos a todo el público, así que pueden ir a pedir lo que quieran”, apuntó.

De esta manera, el actor cómico invitó a todo el público asistir al Circo de las Estrellas, en el Parque de las Leyendas por la puerta 8 (Av. José de la Riva Agüero S/N), San Miguel. La función se estrenará el 18 de julio e irá hasta el 18 de agosto. Las entradas desde 15 soles.