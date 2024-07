Yahaira Plasencia estuvo en la conferencia ‘Mujeres que marcan la diferencia en sus industrias’ de los Premios Heat 2024 y habló de los momentos críticos que vivió en el transcurso de su carrera.

“Yo tengo que darle gracias a Dios y a Diana Montes por el apoyo que me ha dado. La primera vez que vine a los Heat fue para presentar un premio y me preguntó si podía cantar y yo feliz de subir al impresionante escenario que son los Heat, y es muy cierto los tiempos de Dios son perfectos. Esta es una carrera de largo aliento, no hay que desesperarse, porque si eso pasa no alcanzarás la meta trazada”, manifestó la popular ‘Patrona’.

Además, la salsera aseguró que tiene que luchar contra las críticas.

“En mi país soy una persona mediática y tengo siete años combatiendo el ‘hate’ porque estamos expuestos a eso, no tenemos una vida privada y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Quiero decirles que ningún comentario ponga en duda lo que son, hay que ser muy fuertes mentalmente para esta industria”, manifestó.

En ese sentido, la ‘Reina del Totó’ expresó que es importante la unión entre los artistas, pues en el 2016 ‘la pasó mal’ por el ‘hate’.

“ Fue momento difícil el 2016. Caí en depresión, estuve internada, tenía 22 años la fama me llegó de porrazo, cometí errores, no sabía cómo manejarme con la prensa, en un momento quise dejar todo, no quería cantar ni bailar, quería irme del país, pero tengo que agradecerle a mis papás que estuvieron conmigo. Yo vengo de un barrio popular como es el Rímac, crecí con carencias, pero jamás faltó el amor de mi familia. Mi madre lavaba ropa, limpiaba casas, por mí y mis hermanos para sacarnos adelante y hacerme la mujer que hoy soy (llora) ”, sostuvo Yahaira.

