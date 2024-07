Yahaira Plasencia se une a Wisin para lanzar un nuevo éxito musical: “Casi listo”

Sergio George compartió el nuevo videoclip que viene trabajando con Yahaira Plasencia y Wisin.

A pesar de que no ha dado muchos detalles al respecto, compartió en redes sociales algunas imágenes de su nueva producción musical.

“ ¡Casi listo el nuevo video! ”, escribió en sus redes sociales.

Asimismo, colocó el hashtag #LaVidaEsUnaFiesta, por lo que los usuarios creen que sería el nombre del tema.

En los comentarios, el artista urbano decidió comentar la publicación: “Bombazo en camino, maestro”.

Yahaira Plasencia acepta que no fue humilde en el pasado: “Me mareé muchísimo”

En la entrevista que le hizo Yahaira Plasencia a Luis ‘Cuto’ Guadalupe para su podcast, la salsera reconoció que ‘se mareó por la fama’ y recordó todos los insultos que recibió por parte del público.

Esto inició cuando la cantante le preguntó al exfutbolista por qué decía que ella ‘no tenía humildad’.

Sobre ello, ‘Cuto’ aseguró que Yahaira había perdido la humildad.

“Has evolucionado; pero en el camino pasaron ciertas cosas. El ego es así”, expresó el también empresario.

Por su lado, Yahaira Plasencia reconoció ciertos comentarios del tío de Jefferson Farfán.

“Tampoco tenía un equipo que me dijera Yahaira haz esto, haz lo otro. Me mareé muchísimo, pero también estaba como muy a la defensiva, tenía a medio Perú llamándome de la P hasta lo peor. No sabía como actuar”, sostuvo el exdeportista.