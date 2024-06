Fiorella Cayo utilizó sus redes sociales para defenderse luego de que el programa de Magaly Medina difundiera un video de su intervención policial, donde se le vio a la actriz, en una actitud desafiante con los policías luego de que la intervenieran por pasarse la luz roja en aparente estado de ebriedad.

“El arte existe para que la realidad no nos destruya, nos lleva a un mundo en el que podemos sentir mil emociones y ser libres para sentir sin juzgar y sin juzgarnos. Nunca opinemos si no sabemos si no sabemos ni los antes ni los por qués, y sobre todo si no tienes ni una idea de quién es y cómo es cada uno en la ecuación ”, manifestó la actriz.

Asimismo, Fiorella dejó entrever que las imágenes fueron manipuladas.

“ Siempre hay personas que manipulan información en función a sus objetivos pero la justicia de Dios siempre llegará ”, añadió.

Tras ello, Rodrigo González mostró su indignación por las palabras de la hermana de Stephanie Cayo.

“Se ha visto lo que eres, hay un video que te muestra tal y cómo eres, no hay nada que manipular, ya todo el Perú ha visto cómo has respondido, cómo has tratado al policía, con aires de grandeza y de superioridad que nuevamente muestas. Tienes la cara para salir a hacerte la sentida, sonriente, la torbellino se hace la inteligente, ya hemos visto tu salida primariosa. Dijiste que el policía te habia pedido coima, que bueno que te grabó”, expresó Peluchín.

Te puede interesar