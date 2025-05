Un presunto integrante de la organización criminal “Los Pulpos Nueva Generación” fue detenido por agentes de la Sección de Inteligencia de la Policía en Trujillo. El intervenido confesó que asesinó a balazos a una persona el año pasado.

La captura de Jesús Alexander Huaripata Ferrer (20), alias “Cabezón”, ocurrió en la calle San Carlos del distrito de El Porvenir. Por acciones de inteligencia, los efectivos conocían que por esa zona se desplazaba un presunto criminal.

Por ello, intervinieron la mototaxi que conducía Huaripata, de placa de rodaje 9404-8K. Los agentes informaron que durante el registro personal se le encontraron dos bolsas, una con marihuana y otra con pasta básica de cocaína.

Por ello, fue llevado a la dependencia policial, en donde, además, confesó el asesinato de Imer Isac Ramírez Gómez. Este crimen ocurrió el 23 de marzo del 2024 en el frontis de la fábrica de zapatos Carubi, en el distrito de El Porvenir.

“Llegué a hablarle para llevar la fiesta en paz y me comenzó a lapear (pegar) y comenzó a hablar de mi mamá, como para pisar el palito, se podría decir. Yo tenía el arma en mi bolsillo, yo fui a parcharlo, estaba con seguro (el arma), no estaba ni rastrillado, nada. Yo cuando quiero sacarlo (la pistola) el loco me coge el arma, ahí sale en las cámaras (de seguridad que captaron el homicidio), me quiere coger el arma y entonces yo no sabía qué hacer y es ahí en donde todo sucedió”, le dijo “Cabezón” a la Policía.

Asimismo, agregó que cuando fugó tiró por el camino la pistola con la perpetró el crimen.

El caso fue comunicado a la Fiscalía para que continúe con las diligencias.