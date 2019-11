Carlos Zambrano sobre denuncia de agresión: "Todo el mundo me conoce en Lima, no soy de faltar el respeto" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras conocer que Magaly Medina hizo pública la denuncia de agresión en la que ha sido involucrado, Carlos Zambrano se comunicó con el productor del programa 'Magaly TV, la firme' para dar su descargo sobre la supuesta agresión a dos mujeres en una reunión que él organizó.

"La chica, que se va a presentar ahora, ¿se llama Rebeca verdad? Bueno, en realidad es su versión. Yo me quito 30 segundos antes, mi auto sale y yo de la esquina volteo y veo que hay problemas, hay una pelea. Yo ya estaba con mi carro avanzando cuando veo el problema", dijo el futbolista peruano.

Asimismo, Carlos Zambrano remarcó que en ningún momento él agredió a alguna de las dos jóvenes y que tampoco sabía que una de ellas era menor de edad.

"Todo el mundo me conoce en Lima, no soy de faltar el respeto, soy tremendo caballero con todo el mundo. (...) ¿Qué? (que yo la he empujado) Ay, que salga eso por favor, que por favor salga eso. A ustedes les va a dar un poco más de rating, pero ella se va para adentro", sostuvo el seleccionado peruano.