En 2022, Rafael Fernández prometió ante las cámaras de los medios de comunicación, que pagaría los estudios de los hijos de Karla Tarazona, pese a que él se encontraba en un proceso de divorcio con la conductora de TV. Ahora, durante la emisión de su programa radial, Luigui Carbajal reveló que el empresario mintió y que nunca cumplió su promesa.

“Yo recuerdo que él se jamoneó diciendo que yo voy a ayudar a tus hijos, fueron puras fantasías” , contó el cantante.

Karla Tarazona aseguró que nunca esperó nada de su expareja, pues no tiene ninguna responsabilidad con sus hijos, pero que nadie sabe lo que dicen las personas en realidad cuando las cámaras están apagadas.

“Tampoco es su obligación y nunca se lo pedí, nació de él porque las cámaras estaban prendidas, pero nadie sabe lo que hacen las personas cuando se apagan las cámaras”, contó.

Karla Tarazona a Rafael Fernández por entrever que le fue infiel con Christian Domínguez: Que saque pruebas

Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, decidió opinar sobre las imágenes que difundió el programa de Magaly Medina, donde se evidencia la cercanía entre la conductora de TV y Christian Domínguez, en un partido de fútbol del hijo de ambas figuras televisivas.

Como se recuerda, Fernández dejó entrever que Tarazona le fue infiel con el cumbiambero y ese fue el motivo de su divorcio.

“Hay personas que, a pesar de todo, pueden llegar a perdonar, y creo que Karla sufrió mucho en su momento con todo ese tema. Pero una situación así, yo ya sabía qué podría pasar, estuvieran juntos o no ”, sostuvo el popular ‘Huevero’.

“ Yo nunca supe si ahí existía algo o no, y ese fue uno de los motivos por los cuales decidí divorciarme. Ahí existía algo, ¿no? Y ese fue uno de los motivos por los cuales me divorcié ”, añadió.

Sin embargo, Karla Tarazona se pronunció tras las declaraciones de su exesposo en Radio Panamericana y lo retó a mostrar pruebas de una supuesta infidelidad.

“ A mí nadie, en mis 20 años de trabajo televisivo, en mi vida personal, me va a decir que yo le he sido infiel o que le falté el respeto, jamás. Jamás. Y lo reto a que saque alguna prueba de lo contrario ”, expresó la conductora.

“ Yo jamás he sido infiel, jamás he volteado a ver otra persona. Siempre he respetado mi hogar en todas mis relaciones. Yo lo que tenga que responder se lo responderé donde tenga que hacerlo ”, manifestó evidentemente incómoda.