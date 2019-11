Carlos Zambrano es involucrado en grave denuncia de agresión a dos mujeres (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El programa de Magaly Medina sorprendió al anunciar para su edición de esta noche una denuncia de agresión que involucra al futbolista Carlos Zambrano.

"¡Escándalo! Seleccionado nacional Carlos Zambrano implicado en gravísima denuncia por agresión. Dos mujeres terminan en la comisaría luego de participar en fiesta con el jugador", se escucha en el video de adelanto del programa 'Magaly TV, la firme'.

Asimismo, el programa de la polémica conductora de televisión difundió el parte policial de la denuncia que puso una joven identificada como María Vargas Aliaga.

"Me agredieron de todas las formas y todo esto es la gente de Carlos Zambrano. Me golpeó todo, me golpeó la cara", dijo una de las denunciantes entre lágrimas mostrando algunas marcas en su cuerpo.