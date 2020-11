El pasado domingo 22 de noviembre se celebró el Día del Músico. Debido a ello Cassandra Sánchez no desaprovechó la oportunidad de saludar a su prometido Deyvis Orosco.

Mediante sus redes sociales, Sánchez de Lamadrid envió un tierno mensaje. “¡Feliz Día del Músico mi amor! Sé que este año no ha sido fácil para ti, pasar de viajar 5 veces por semana a quedarte en casa sin poder compartir con tu público y hacer lo que amas ha sido difícil”, comenzó su mensaje acompañado de una divertida foto al lado de su pareja.

Es ahí donde la joven modelo señaló la admiración que sentía por su pareja, de quien dijo que se ha reinventó en plena pandemia. “Sacando nuevas canciones y haciendo un concierto virtual sin precedentes. Cambiaste la mentalidad de un año perdido por un año de siembra, demostrando una vez más que TODO depende de nosotros”, agregó.

“Dicen que hay momentos en los que uno se enamora mas de su pareja y este año (que aun no acaba) ha sido para mi una etapa en la que me he vuelto a enamorar del hombre que vive detrás del artista”, comentó.

Finalmente, Cassandra Sánchez afirmó estar orgullosa de su pareja. “Un hombre enfocado en el “HACER” sin dejarse caer en lamentos y solo buscando sacar adelante a su familia musical y directa. Tu futura esposa. Te amo”, concluyó.

