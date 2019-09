Cathy Sáenz: su incómoda reacción al ver a Katy Sheen en el set de 'Mujeres al mando' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La ahora conductora de 'Válgame Dios', Katy Sheen, sorprendió al asistir como invitada al programa 'Mujeres al mando', donde también se encuentra como conductora Cathy Sáenz.

Mientras Karen Schwarz hacía su introducción antes de anunciar el ingreso de Katy Sheen, Cathy Sáenz comenzó a hacer unos gestos de incomodidad.

“Karen, yo estoy aquí. Miren, no me he movido, yo no me voy ah, yo estoy aquí”, expresó Cathy Sáenz, a lo que Karen solo atinó a decir: "Todos somos una familia y así tenemos que trabajar como familia”.

Katy Sheen hizo su ingreso bailando y al notar la incomodidad rápidamente manifestó: “Yo también tengo memoria, por si acaso, yo también tengo memoria”. Por su parte, Cathy Sáenz continuó tomando su infusión con la cara hacia un lado.

Como se recuerda, ambas protagonizaron un encuentro desagradable cuando Katy Sheen trabajaba como reportera y fue en busca de Cathy Sáenz, quien se encontraba al lado de su padre. En aquella ocasión, la reportera acusó al padre de la popular 'Mamacha' de haberla escupido mientras intentaban sacarle unas declaraciones respecto a su juicio con Rodrigo González.