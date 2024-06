Alejandra Baigorria contó varios detalles desconocidos de su vida en ‘Estás en Todas’ y reveló las carencias que tuvo en su niñez y adolescencia.

“ Nunca me faltó nada pero no tuve lujos. Al colegio entré con una beca del 30% que tenía que mantenerla. Yo soñaba con el jean stretch y mi mamá no podía comprarme, tenía uno solo, mi mamá no me dejaba usarlo para que no lo gaste ”, sostuvo la empresaria.

Asimismo, la chica reality dijo que sus padres no podían costear su carrera en la Universidad de Lima, por ese motivo, trabajó desde muy joven para pagar sus estudios.

“ La U de Lima es super grande, imponente y yo me iba en combi ”, manifestó.

Además, la prometida de Said Palao indicó que trabajó como anfitriona en sus primeros meses como universitaria pero solo le pagaban 60 dólares por cinco horas de trabajo. Fue en ese momento cuando decidió emprender en Gamarra.

“ Se me ocurre entrar a Gamarra y comprar ropa para vender en la universidad. Comencé a confeccionar, luego fui a un tallercito. Luego se me presentó la oportunidad de abrir una tienda en una galería a la que nadie entraba. Me presté 3000 soles de una caja, yo pinte la tienda con mis propias manos ”, expresó Baigorria.

Alejandra Baigorria cuenta todo su historia en 'Estás en Todas'

Alejandra Baigorria llora tras polémicas de su madre: “Ella me pidió perdón y yo la perdoné”

Alejandra Baigorria abrió su corazón en el segmento ‘Historias Verdaderas’ de Estás en Todas, donde habló de sus vínculos familiares y sobre las polémicas que protagonizó su madre, Verónica Alcalá.

Como se recuerda, la mamá de la ‘Gringa de Gamarra’ realizó una publicación donde aseguró que sus hijos se olvidaron de ella y prefieren a su padre.

“Es duro sí, pero a veces es lo que toca. Sí me dolió bastante, yo puedo entender a mi mamá, no la voy a juzgar nunca”, expresó Baigorria antes de quebrarse.

Asimismo, Alejandra afirmó que le afectaron los comentarios de Verónica Alcalá pero mencionó que siempre ha sido una buena mamá.

“Hizo muchas cosas por mí, me enseñó muchas cosas de la vida, pero también tuvo muchos cambios, tuvo otras parejas que quizás influyeron. Entiendo que ella no está muy bien emocionalmente y dice cosas que no piensa ni siente”, manifestó entre lágrimas.

En ese sentido, la integrante de ‘Esto es Guerra’ reveló que su madre le pidió perdón por lo sucedido.

“Sí me dolió, sí llore, sí sufrí, pero siempre trato de entender por qué pasan las cosas. Ella me pidió perdón y yo la perdono porque nada es perfecto y es mi madre y al final soy Alejandra Baigorria Alcalá por los dos, por mi mamá y por mi papá, ella fue una mujer maravillosa y sé que lo va volver a ser”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR: