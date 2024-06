Alejandra Baigorria abrió su corazón en el segmento ‘Historias Verdaderas’ de Estás en Todas, donde habló de sus vínculos familiares y sobre las polémicas que protagonizó su madre, Verónica Alcalá.

Como se recuerda, la mamá de la ‘Gringa de Gamarra’ realizó una publicación donde aseguró que sus hijos se olvidaron de ella y prefieren a su padre.

“ Es duro sí, pero a veces es lo que toca. Sí me dolió bastante, yo puedo entender a mi mamá, no la voy a juzgar nunca ”, expresó Baigorria antes de quebrarse.

Asimismo, Alejandra afirmó que le afectaron los comentarios de Verónica Alcalá pero mencionó que siempre ha sido una buena mamá.

“Hizo muchas cosas por mí, me enseñó muchas cosas de la vida, pero también tuvo muchos cambios, tuvo otras parejas que quizás influyeron. Entiendo que ella no está muy bien emocionalmente y dice cosas que no piensa ni siente ”, manifestó entre lágrimas.

En ese sentido, la integrante de ‘Esto es Guerra’ reveló que su madre le pidió perdón por lo sucedido.

“ Sí me dolió, sí llore, sí sufrí, pero siempre trato de entender por qué pasan las cosas. Ella me pidió perdón y yo la perdono porque nada es perfecto y es mi madre y al final soy Alejandra Baigorria Alcalá por los dos, por mi mamá y por mi papá, ella fue una mujer maravillosa y sé que lo va volver a ser ”, concluyó.

