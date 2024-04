Alejandra Baigorria, reconocida por su participación en ‘Esto es Guerra’ y por su emprendimiento en el mundo de la moda, reveló recientemente una situación angustiante que atraviesa su empresa.

La ‘Rubia de Gamarra’ compartió con sus seguidores en Instagram un momento al borde de las lágrimas, en el que confesó una grave crisis que estaría afectando a su marca de ropa.

¿Empresa de Alejandra Baigorria al borde de la quiebra?

En un sincero desahogo, Baigorria expresó su preocupación por los problemas que enfrenta su empresa, mencionando un error que cometió y que habría ocasionado tensiones con uno de sus socios. Visiblemente afectada, la empresaria compartió con sus seguidores su malestar y la injusticia que percibe en esta situación.

“ Bueno chicos, hoy no he estado conectada porque he tenido unos problemas, la verdad estoy súper afectada. He llorado todo el día porque en verdad hay muchas cosas que me parecen injustas ”, expresó la empresaria.

Alejandra Baigorria hizo hincapié en su trayectoria como mujer trabajadora y emprendedora, resaltando que todo lo que ha logrado lo debe a su esfuerzo y dedicación. Notablemente afectada, expresó su frustración por enfrentar obstáculos que ponen en riesgo el fruto de su trabajo y sacrificio.

“ Tengo ganas de llorar porque lo único que voy a decir es que yo puedo ser todo lo que ustedes quieran, pero lo único que yo no soy es una persona mala, una persona incorrecta y, sobre todo, soy una persona trabajadora que todo lo que tiene hoy, se lo ha ganado en base a esfuerzo y trabajo. Las personas que me conocen me han visto trabajar . Todo lo que tengo es por mi esfuerzo y nada más que mi esfuerzo y que bueno ahora gente me lo quiera quitar así”, agregó entre lágrimas.

Aunque no se han dado detalles específicos sobre la naturaleza de la crisis que atraviesa su empresa, los seguidores de Alejandra Baigorria esperan que la situación se resuelva favorablemente y que ella continúe cosechando éxitos tanto en su vida profesional como personal.

¿Alejandra Baigorria reveló fecha de matrimonio con Said Palao?

A pesar de la adversidad, Baigorria también compartió detalles sobre su vida personal, revelando que ella y su pareja, Said Palao, ya han fijado la fecha para su matrimonio. Sin embargo, prefirió mantener en secreto el día específico, aunque adelantó que la ceremonia se llevará a cabo en el año 2025.

“ Yo tengo mis fechas, mis cosas listas avanzando de a pocos (…) ¡Ah! No puedo decir la fecha todavía, pero es en el 2025, iniciando el 2025 ″, contó emocionada la expareja de Mario Hart.





